Арсений Грицюк: «Если Ковальчук придет в команду, в ней сразу поменяется атмосфера. Испытываю к нему уважение»

поделился мнением об Илье Ковальчуке.

– Можно ли сказать, что на Олимпиаду вас взял конкретно менеджер сборной России Илья Ковальчук, который знал вас по «Авангарду»?

– Не знаю, насколько Илья Валерьевич повлиял на это решение. Сам я разговаривал с Бобом [Хартли], и он рассказал, что как тренер давал по мне рекомендации. Хартли тогда сказал Ковальчуку: «Арсений, которого ты видел год назад, и Арсений, который сейчас играет у меня в первом звене, – два разных человека. Вызови его в сборную, посмотри и сам все увидишь».

Я хоть и играл с Ковальчуком в одной команде, не могу его даже просто по имени назвать. Только по отчеству – Валерьевич. Я же с детства на него смотрел, симпатизировал – и вдруг с Ковальчуком в одной команде оказался! Вхожу в раздевалку, он спиной ко мне стоит, и я даже не знаю, подойти поздороваться или тихонько мимо пройти и в углу сесть. Но Илья Валерьевич – он классный.

– Вы видели Ковальчука на тренировках. Способен ли он вернуться в большой хоккей как игрок?

– Не знаю. Испытываю к Илье Валерьевичу большое уважение. Уверен, если он придет в команду, в ней сразу поменяется атмосфера. Он же еще не объявлял о завершении карьеры?

– Не объявлял. И есть информация, что он упорно тренируется.

– Если вернется, будет круто. Но я вообще не видел, чтобы Ковальчук не тренировался. Помню, приехал в сборную перед Олимпиадой. Выходим мы на разминку, мячик пинаем, на валиках растягиваемся. Смотрю, Ковальчук лежит, пресс качает – бам, бам, бам.

Менеджер сборной, в возрасте уже. А так четко отработал, мокрый весь, потом переоделся, тренировку посмотрел, пообщался с нами. В плане работы Илья Валерьевич – пример и для молодых, и вообще для всех, – сказал форвард .