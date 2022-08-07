Грицюк хотел получить машину за Олимпиаду: «Я эту иномарку так ждал! Пацанам говорил: «Давайте тачку выиграем». Они мне: «Гриц, ты дурак?»

жалеет, что хоккеисты сборной России остались без подарочных машин.

В финале Олимпиады-2022 в Пекине россияне уступили сборной Финляндии (1:2).

В этом году победители и призеры Олимпиады получили денежные выплаты вместо автомашин.

– Жалко, что после Олимпиады вам по автомобилю не подарили?

– Еще как жалко! Я эту иномарку, знаете, как ждал! Общался с пацанами, прямо говорил им: «Давайте тачку выиграем. Я так машину хочу!»

Они мне отвечают: «Гриц, ты, что, дурак? Тебе Олимпиаду надо выиграть». – «Ну вот, если мы выиграем, я буду на тачке». В итоге мы финал проиграли, и я без тачки.

– Ну так вам же вместо иномарок деньги дали. Какую машину в итоге взяли?

– Audi, – сказал форвард .