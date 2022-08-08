рассказал об изучении английского языка.

— Как учите английский?

— Скачал себе приложение. Урок — на 30 секунд каждый день. Прикольная легкая программа. Но на этот сезон еще хочу взять репетитора, потому что язык очень нужен.

Я вот в прошлом сезоне с Найтом общался много, потому что в одной тройке с ним играл. Так ему и сказал: «Мне надо по-английски разговаривать. Так что не обижайся, я буду часто подходить и всякую хрень у тебя спрашивать».

Разговаривал с ним везде — в раздевалке, в бане. И в конце сезона почувствовал, что мы уже на льду можем спокойно общаться, чтобы объяснять друг другу — что делать, куда подъехать.

А сейчас вернулся после отпуска. У меня спрашивают что-то совсем легкое, а я туплю. Потому что летом не практиковался. Так что решил уже репетитора взять, чтобы два раза в неделю говорить с ним час или полтора.

— По сериалам учить язык не пробовали?

— Нет. Я не понимаю, как это. Типа ты смотришь и читаешь субтитры? А зачем тогда звук? Я бы его вообще выключил, – сказал форвард .