Михайлов о призыве Федотова: «Ему 25 лет, он чем думал?!»

высказался о призыве на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

— Есть ли шанс, что Федотов отслужит свой срок в ЦСКА?

— Я этим вопросом не занимаюсь. Это к президенту клуба. Федотову 25 лет, он чем думал?! — сказал член наблюдательного совета , двукратный олимпийский чемпион.