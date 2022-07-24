Михайлов о призыве Федотова: «Ему 25 лет, он чем думал?!»

Борис Михайлов высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
— Есть ли шанс, что Федотов отслужит свой срок в ЦСКА?
— Я этим вопросом не занимаюсь. Это к президенту клуба. Федотову 25 лет, он чем думал?! — сказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион.