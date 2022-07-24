Михайлов о призыве Федотова: «Ему 25 лет, он чем думал?!»

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Борис Михайлов высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

— Есть ли шанс, что Федотов отслужит свой срок в ЦСКА?

— Я этим вопросом не занимаюсь. Это к президенту клуба. Федотову 25 лет, он чем думал?! — сказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион.

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