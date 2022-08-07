Константин Кольцов о вратарях «Салавата»: «У Ежова и Кареева хороший баланс опыта и молодости»

высказался о вратарях и .

– Эксперты критикуют вашу вратарскую линию, говорят, что ни Ежов, ни Кареев не являются первым номером. Что скажете?

– Спасибо экспертам, они только мотивируют и наших вратарей, и всю команду.

Считаем, что в ситуации, когда в команде нет ярко выраженного первого номера, есть и плюсы. В сезоне – рекордные 68 матчей, и Илье Ежову, и Андрею Карееву хватит игрового времени. Тем более что у них хороший баланс опыта и молодости, – сказал тренер уфимского клуба.