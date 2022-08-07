Хартикайнен близок к переходу в «Серветт». Ранее в швейцарский клуб вернулся Умарк

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Теему Хартикайнен близок к переходу в «Серветт».

Об этом сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Watson Клауса Цаугга и Blick. 

Отмечается, что экс-форвардом «Салавата Юлаева» в разное время интересовались и другие швейцарские команды – «Цюрих», «Лозанна» и «Фрибур». 

Ранее в клуб из Женевы вернулся другой бывший игрок уфимцев – форвард Линус Умарк.

Кроме того, «Серветт» продлил соглашения с двумя легионерами из Финляндии – защитником Сами Ватаненом и форвардом Валттери Филппулой. 

Хартикайнен играл в КХЛ за «Салават Юлаев» с 2013 по 2022 год. Он покинул клуб по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. С его статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь

В феврале 2022 года хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии, а в мае выиграл чемпионат мира.

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