Хартикайнен близок к переходу в «Серветт». Ранее в швейцарский клуб вернулся Умарк

близок к переходу в .

Об этом сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Watson Клауса Цаугга и Blick.

Отмечается, что экс-форвардом «Салавата Юлаева» в разное время интересовались и другие швейцарские команды – «Цюрих», «Лозанна» и «Фрибур».

Ранее в клуб из Женевы вернулся другой бывший игрок уфимцев – форвард .

Кроме того, «Серветт» продлил соглашения с двумя легионерами из Финляндии – защитником Сами Ватаненом и форвардом Валттери Филппулой.

Хартикайнен играл в КХЛ за с 2013 по 2022 год. Он покинул клуб по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. С его статистикой в можно ознакомиться здесь.

В феврале 2022 года хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии, а в мае выиграл чемпионат мира.