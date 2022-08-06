Мичков о том, выбыл ли он на 10 дней: «Чуть побольше. Посмотрим, как будет с восстановлением»

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Матвей Мичков ответил на вопросы о травме и сроке восстановления.

– Есть информация, что ты выбыл на 10 дней.

– Чуть побольше. Посмотрим, как будет с восстановлением. Надеюсь, что все будет быстро.

– Но самые страшные прогнозы не подтвердились?

– Да, – сказал 17-летний нападающий из системы СКА.

Форвард был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита защитника Алексея Емелина.

Мичков о хите Емелина: «Не думаю, что кто-то хотел травму нанести. Так сложилось»

Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ

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