Мичков о том, выбыл ли он на 10 дней: «Чуть побольше. Посмотрим, как будет с восстановлением»

Матвей Мичков ответил на вопросы о травме и сроке восстановления.
– Есть информация, что ты выбыл на 10 дней.
– Чуть побольше. Посмотрим, как будет с восстановлением. Надеюсь, что все будет быстро.
– Но самые страшные прогнозы не подтвердились?
– Да, – сказал 17-летний нападающий из системы СКА.
Форвард был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита защитника Алексея Емелина.
Мичков о хите Емелина: «Не думаю, что кто-то хотел травму нанести. Так сложилось»
Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ