Мичков о том, выбыл ли он на 10 дней: «Чуть побольше. Посмотрим, как будет с восстановлением»

ответил на вопросы о травме и сроке восстановления.

– Есть информация, что ты выбыл на 10 дней.

– Чуть побольше. Посмотрим, как будет с восстановлением. Надеюсь, что все будет быстро.

– Но самые страшные прогнозы не подтвердились?

– Да, – сказал 17-летний нападающий из системы .

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