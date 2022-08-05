Роман Широков о хите Емелина против Мичкова: «Ветеран прописал молодого в лигу. Матвей должен быть готов к таким ударам. Статус звезды нужно доказать»

Теги Роман Широков СКА травмы Алексей Емелин Динамо Минск КХЛ Sochi Hockey Open Матвей Мичков Хоккей

Роман Широков считает, что Матвей Мичков должен был быть готов к хиту Алексея Емелина.

17-летний форвард СКА получил травму в матче Sochi Hockey Open против минского «Динамо». Молодой игрок может пропустить до 2 месяцев. 

Алексей Емелин вырубил молодого Матвея Мичкова. Видели этот хит?

– Вот видите, как бывает - ветеран прописал молодого в лигу. Я смотрел момент. Там ведь не было нарушения?

– Не было. Но за Матвея обидно.

– Он ведь и раньше играл в КХЛ. Второй год пошел, да? Матвей уже должен быть готов к таким ударам.

– Ведь и в футболе такое бывает, когда юниор попадает во взрослую команду.

– Ну вот, будем считать, что Мичков через трудности осваивается на взрослом уровне. Надо ждать такие моменты, когда против тебя будут играть намного жестче.

Тем более кто ты? Звезда! И старшее поколение наверняка хочет показать, что ты не совсем звезда. Этот статус еще нужно доказать, – сказал экс-футболист сборной России. 

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