Роман Широков о хите Емелина против Мичкова: «Ветеран прописал молодого в лигу. Матвей должен быть готов к таким ударам. Статус звезды нужно доказать»

Роман Широков считает, что Матвей Мичков должен был быть готов к хиту Алексея Емелина.
17-летний форвард СКА получил травму в матче Sochi Hockey Open против минского «Динамо». Молодой игрок может пропустить до 2 месяцев.
– Алексей Емелин вырубил молодого Матвея Мичкова. Видели этот хит?
– Вот видите, как бывает - ветеран прописал молодого в лигу. Я смотрел момент. Там ведь не было нарушения?
– Не было. Но за Матвея обидно.
– Он ведь и раньше играл в КХЛ. Второй год пошел, да? Матвей уже должен быть готов к таким ударам.
– Ведь и в футболе такое бывает, когда юниор попадает во взрослую команду.
– Ну вот, будем считать, что Мичков через трудности осваивается на взрослом уровне. Надо ждать такие моменты, когда против тебя будут играть намного жестче.
Тем более кто ты? Звезда! И старшее поколение наверняка хочет показать, что ты не совсем звезда. Этот статус еще нужно доказать, – сказал экс-футболист сборной России.