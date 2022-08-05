Роман Широков о хите Емелина против Мичкова: «Ветеран прописал молодого в лигу. Матвей должен быть готов к таким ударам. Статус звезды нужно доказать»

считает, что должен был быть готов к хиту Алексея Емелина.

17-летний форвард СКА получил травму в матче Sochi Hockey Open против минского «Динамо». Молодой игрок может пропустить до 2 месяцев.

– вырубил молодого Матвея Мичкова. Видели этот хит?

– Вот видите, как бывает - ветеран прописал молодого в лигу. Я смотрел момент. Там ведь не было нарушения?

– Не было. Но за Матвея обидно.

– Он ведь и раньше играл в . Второй год пошел, да? Матвей уже должен быть готов к таким ударам.

– Ведь и в футболе такое бывает, когда юниор попадает во взрослую команду.

– Ну вот, будем считать, что Мичков через трудности осваивается на взрослом уровне. Надо ждать такие моменты, когда против тебя будут играть намного жестче.

Тем более кто ты? Звезда! И старшее поколение наверняка хочет показать, что ты не совсем звезда. Этот статус еще нужно доказать, – сказал экс-футболист сборной России.