Емелин о хите против Мичкова: «Против меня и пожестче играли. Никто колено в колено не бил»

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Алексей Емелин считает, что чисто провел силовой прием против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита Емелина. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Никто колено в колено не бил. Это был чистый силовой прием. Я перекрывал центр, он хотел обыграть. Столкнулись и все.

Как вы считаете, я должен был пропустить игрока в центр? Потом бы сказали: «Емелин не тот, он уже старый. Пора его списывать, его уже обыгрывают молодые». Против меня играли так же, бывало и пожестче.

Если Матвей получит травму, будет очень жаль. Но повторюсь, это хоккей. Если игрок идет в центр, он должен понимать серьезность. С Никишиным вчера был игровой эпизод, не стоит это рассматривать как провокацию», – заявил защитник «Динамо».

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