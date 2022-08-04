Ротенберг о хите против Мичкова: «Емелин всегда играл жестко. Надо быть готовым к таким силовым приемам»

Роман Ротенберг прокомментировал силовой прием Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

– Как состояние Матвея Мичкова?

– Хоккей – жесткая мужская игра. Все ребята сейчас готовятся к сборам. Мы всем раздали программы. Есть пример Танкова, который весной был в не таком состоянии, как сейчас. После плей-офф Кубка Харламова, когда он получил травму, с ним провели серьезный разговор, и он приехал на сборы в хорошей форме.

Матвей тоже серьезно готовился сам. Как видим сегодня, физическая подготовка – самая важная составляющая нашей системы.

Не могу прокомментировать, насколько эпизод был по правилам. Емелин всегда играл жестко. На прошлогоднем турнире у нас Эмиль Галимов получил травму после столкновения с ним. Это жесткая мужская игра. Надо быть готовым к таким силовым приемам.

Наша система – наносить первые удары и проводить упреждающие силовые приемы, смещая риск травм. Когда игрок раскрывается, как Матвей Мичков, есть большой риск травмы в момент удара.

Желаем ему здоровья. Надеюсь, он как можно быстрее вернется в состав и станет еще сильнее, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.