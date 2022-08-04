Ротенберг о хите против Мичкова: «Емелин всегда играл жестко. Надо быть готовым к таким силовым приемам»

Теги СКА ФХР травмы Алексей Емелин Динамо Минск КХЛ Эмиль Галимов Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Спорт-Экспресс Матвей Мичков сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал силовой прием Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

– Как состояние Матвея Мичкова?

– Хоккей – жесткая мужская игра. Все ребята сейчас готовятся к сборам. Мы всем раздали программы. Есть пример Танкова, который весной был в не таком состоянии, как сейчас. После плей-офф Кубка Харламова, когда он получил травму, с ним провели серьезный разговор, и он приехал на сборы в хорошей форме.

Матвей тоже серьезно готовился сам. Как видим сегодня, физическая подготовка – самая важная составляющая нашей системы.

Не могу прокомментировать, насколько эпизод был по правилам. Емелин всегда играл жестко. На прошлогоднем турнире у нас Эмиль Галимов получил травму после столкновения с ним. Это жесткая мужская игра. Надо быть готовым к таким силовым приемам.

Наша система – наносить первые удары и проводить упреждающие силовые приемы, смещая риск травм. Когда игрок раскрывается, как Матвей Мичков, есть большой риск травмы в момент удара. 

Желаем ему здоровья. Надеюсь, он как можно быстрее вернется в состав и станет еще сильнее, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные