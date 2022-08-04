Щитов о хите против Мичкова: «Все по правилам было сделано, никаких вопросов к Емелину нет»

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Никита Щитов поделился мыслями о силовом приеме Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ. Он может пропустить два месяца из-за травмы.

– Все по правилам было сделано, никаких вопросов к Емелину нет. С предсезонки надо привыкать к такой манере игре, потому что в КХЛ будут квалифицированные защитники, которые могут встретить жестко. Слава богу, Мичков легко отделался, без серьезных последствий.

– «Масочник», будущая звезда – это уже не имеет значения?

– В «маске» ты или нет, на уровне КХЛ это уже не имеет значения. Никаких обид быть не может. Вышел на лед – будь готов. Когда не было МХЛ, фарм-клубы были в Первой лиге, где выступали взрослые игроки. Там молодые ребята сразу оказывались во взрослом коллективе и привыкали к нагрузкам и силовой борьбе. Тогда было проще адаптироваться.

– Мичкову надо учиться противостоять такой силовой борьбе?

– А как иначе? Его же не будут растить в инкубаторе и ему не будут специально уступать в силовой борьбе, – сказал экс-защитник клубов КХЛ.

Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ

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