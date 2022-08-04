Леонид Вайсфельд: «Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин попал ему коленом. Злого умысла не было»

Теги СКА травмы Леонид Вайсфельд Алексей Емелин Динамо Минск КХЛ товарищеские матчи Sochi Hockey Open Чемпионат.com Матвей Мичков сборная России U25 Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о силовом приеме Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Алексей Емелин действительно специально не бил Матвея Мичкова коленом, а бил плечом. Просто Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин и попал ему коленом.

Злого умысла и целенаправленной грубости со стороны Алексея точно не было. Но по факту удар коленом, по моему мнению, все же случился. Особенно, если у Матвея травма ноги», – сказал бывший менеджер клубов КХЛ.

Емелин о хите против Мичкова: «Против меня и пожестче играли. Никто колено в колено не бил»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные