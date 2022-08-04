Леонид Вайсфельд: «Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин попал ему коленом. Злого умысла не было»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о силовом приеме Алексея Емелина против Матвея Мичкова.
Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.
«Алексей Емелин действительно специально не бил Матвея Мичкова коленом, а бил плечом. Просто Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин и попал ему коленом.
Злого умысла и целенаправленной грубости со стороны Алексея точно не было. Но по факту удар коленом, по моему мнению, все же случился. Особенно, если у Матвея травма ноги», – сказал бывший менеджер клубов КХЛ.
Емелин о хите против Мичкова: «Против меня и пожестче играли. Никто колено в колено не бил»