Леонид Вайсфельд: «Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин попал ему коленом. Злого умысла не было»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о силовом приеме против .

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча между сборной России U25 и минским (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Алексей Емелин действительно специально не бил Матвея Мичкова коленом, а бил плечом. Просто Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин и попал ему коленом.

Злого умысла и целенаправленной грубости со стороны Алексея точно не было. Но по факту удар коленом, по моему мнению, все же случился. Особенно, если у Матвея травма ноги», – сказал бывший менеджер клубов КХЛ.

Емелин о хите против Мичкова: «Против меня и пожестче играли. Никто колено в колено не бил»