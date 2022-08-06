Мичков о хите Емелина: «Не думаю, что кто-то хотел травму нанести. Так сложилось»

прокомментировал хит .

17-летний нападающий сборной России U25 ответил на вопросы о силовом приеме, из-за последствий которого он может пропустить две недели.

– Что можешь сказать об этом эпизоде?

– Да ничего. Игровой момент, так получилось. Для начала будем восстанавливаться, а потом дальше готовиться к сезону.

– Была ли грубость со стороны Емелина?

– Да нет, чего там… Просто так получилось. Не думаю, что кто-то хотел кому-то травму нанести. Все-таки турнир предсезонный. Так сложился момент. Ничего страшного.

– Роман Борисович [Ротенберг] намекнул, что ты физически не очень хорошо готов. Так ли это?

– Да нет, все согнали на тесте Купера, бегали с первой командой. Не думаю, что дело в физике. Просто неудачно завершился игровой момент.

– Показалось, что ты продолжил играть в хоккей . Там ты легко всех обходил.

– Не знаю, не могу сказать, – сказал Мичков.

Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ