Контракт Юбердо – рекордный для «Калгари» по сроку (8 лет), общей сумме (84 млн долларов) и кэпхиту (10,5 млн)

8-летний контракт Юбердо на 84 млн долларов стал рекордным для «Калгари» по сроку и сумме.

Сегодня 29-летний форвард подписал новое соглашение с «Флэймс» на 8 лет (максимальный срок) и 84 миллиона долларов (кэпхит – 10,5 млн).

Оно вступит в силу, начиная с сезона-2023/24.

Контракт стал рекордным для «Флэймс» по всем параметрам – сроку, общей сумме и средней зарплате игрока (кэпхиту).

Ранее самый большой кэпхит в истории был у и (по 7 миллионов долларов, не считая подписания последнего на 9,5 млн по схеме «сайн-энд-трейд» для обмена во «Флориду»).

Таким образом, Юбердо станет самым дорогим игроком в истории клуба. По данным CapFriendly, общая сумма выплат «Флэймс» Игинле составляет 76,525 млн долларов.