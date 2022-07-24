Переход Ткачака во «Флориду» из «Калгари» прошел по схеме «сайн-энд-трейд». Это первый такой случай в НХЛ

В НХЛ зафиксирована первая в истории сделка по схеме «сайн-энд-трейд».

Ранее «Калгари» обменял и выбор в 4-м раунде драфта-2025 (условный) во «Флориду» на Джонатана Юбердо, Коула Швиндта, Маккензи Уигара, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 (защищенный в случае попадания в топ-10).

Генеральный менеджер «Калгари» сообщил, что обмен по системе «сайн-энд-трейд» впервые состоялся в лиге.

«Сайн-энд-трейд» значительно распространен в НБА. Это ситуация, при которой клуб сначала подписывает контракт с игроком, после чего обменивает его в другую команду.

Так случилось и в данном случае: «Калгари», и Ткачак совместно обговорили условия нового соглашения для хоккеиста.

Затем американец подписал договор с «Калгари» и сразу же был обменян во «Флориду» с новым 8-летним контрактом на 76 миллионов долларов (9,5 млн долларов в год).

Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели