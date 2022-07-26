Юбердо готов подписать долгосрочный контракт с «Калгари»: «Все, чего я хочу, – это играть за команду, которая хочет работать со мной»

заявил, что готов подписать долгосрочный контракт с .

«У меня есть еще год по контракту. Я готов остаться в «Флэймз», но, в конце концов, не мне решать. Этот вопрос решают генеральный менеджер [ ] и мой агент. Я готов к этому, и то, что они меня выменяли, говорит о том, что я им нужен. Все, чего я хочу, – это играть за команду, которая хочет работать со мной.

Я готов [к подписанию нового контракта с «Флэймз»], я слышал много хорошего. Я хочу попасть в клуб и испытать это, а Брэд и мой агент ведут переговоры и смотрят, будет ли это выгодно для обеих сторон», – сказал нападающий.