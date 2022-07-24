Треливинг о реакции на уход Годро и Ткачака: «Меня это бесит. Любой, кто живет в Калгари, имеет честь находиться в прекрасном сообществе»

высказался о реакции на уход и из «Калгари».

«За последнюю неделю о Калгари много писали, говорили и обсуждали, и, честно говоря, я думаю, что городу и организации нанесли несколько ударов.

Честно говоря, меня это бесит. Я думаю, что любой, кто живет здесь, имеет честь жить в прекрасном сообществе.

Люди имеют право выбирать, куда хотят идти, но как сообществу и организации нам не за что извиняться.

У нас есть команда, которую я считаю топ-командой в лиге, команда, которая каждый год борется за Кубок Стэнли, и мы собираемся продолжать это делать», – сказал генеральный менеджер «Калгари».

Коммодор о Годро: «2 года в ковидной Канаде с бесконечными локдаунами и худшей ареной в НХЛ. Нужно спросить: «Почему он должен остаться?»

Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели