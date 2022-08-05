Генменеджер «Калгари» о контракте с Юбердо: «Мы очень рады. Это элитный игрок, один из лучших нападающих НХЛ»

Генеральный менеджер «Калгари» высказался о новом контракте с Джонатаном Юбердо.
Сегодня 29-летний форвард подписал новое соглашение с «Флэймс» на 8 лет (максимальный срок) и 84 миллиона долларов (кэпхит – 10,5 млн).
Оно вступит в силу, начиная с сезона-2023/24.
«Мы очень рады, что подписали с Джонатаном долгосрочный контракт. Это элитный игрок, один из лучших нападающих лиги, который делает игроков вокруг себя лучше.
Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Джонатана и его вклад в успех нашей команды», – сказал Брэд Треливинг.