Генменеджер «Калгари» о контракте с Юбердо: «Мы очень рады. Это элитный игрок, один из лучших нападающих НХЛ»

Генеральный менеджер высказался о новом контракте с .

Сегодня 29-летний форвард подписал новое соглашение с «Флэймс» на 8 лет (максимальный срок) и 84 миллиона долларов (кэпхит – 10,5 млн).

Оно вступит в силу, начиная с сезона-2023/24.

«Мы очень рады, что подписали с Джонатаном долгосрочный контракт. Это элитный игрок, один из лучших нападающих лиги, который делает игроков вокруг себя лучше.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Джонатана и его вклад в успех нашей команды», – сказал .