«Калгари» продлил контракт с Юбердо на 8 лет, кэпхит – 10,5 млн долларов

продлил контракт с на 8 лет и 84 миллиона долларов.

Средняя зарплата 29-летнего игрока (кэпхит) составит 10,5 млн долларов.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2023/24. Его средняя зарплата по действующему контракту составляет 5,9 млн долларов.

Канадец стал игроком «Калгари» в результате обмена форварда Мэттью Ткачака из «Флэймс» во «Флориду». Американец подписал с «Пантерс» контракт на 8 лет с кэпхитом 9,5 млн долларов.

В минувшем сезоне Юбердо набрал 115 (30+85) очков в 80 матчах регулярного чемпионата, разделив 2-е место в гонке бомбардиров. Он установил рекорд НХЛ по передачам за сезон среди левых крайних.

В 10 играх плей-офф добавил 5 (1+4) баллов.

Юбердо был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ-2011 под общим 3-м номером.

Он выступал за клуб с сезона-2012/13 и установил его рекорды по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ (671), очкам (613) и результативным передачам (415). По голам (198) занимает 2-е место после Александра Баркова.