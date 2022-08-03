Владимир Филатов: «Мичков хотел быть капитаном России U25. Он из талантливых юниоров, которым нужен момент ответственности»

Владимир Филатов высказался о назначении капитаном сборной России U25.

В первом матче на команда обыграла «Авангард» (4:3).

«Матвей как раз из тех юниоров с высоким талантом, которым нужен момент ответственности, становления взрослого игрока. Ему не хватало такой нагрузки, он ее жаждал, хотел быть капитаном. Справился с нагрузкой довольно неплохо.

Команда? Состав был достаточно гибкий. Изначально там были одни игроки, потом он был подкорректирован. Надеюсь, что мы под эгидой этой команды собрали лучших молодых игроков, они тренировались два дня, сами работали в своих клубах», – сказал главный тренер команды.