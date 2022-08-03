Никишин об обмене в СКА: «Вы думаете, от меня это зависело? Я был удивлен, день был не в себе»

Александр Никишин прокомментировал свой обмен в СКА из «Спартака».

31 июля стало известно, что клубы договорились об обмене 20-летнего защитника. В качестве компенсации «Спартак» получил 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.

«Вы думаете, от меня это зависело? Сказали – и сделал. Я пришел, собирал вещи, приехал в Сочи. Задача была готовиться к сезону в «Спартаке». Я был удивлен. День был не в себе, но потом голова в норму пришла.

Осадка от обмена из «Спартака» нет. Жизнь начал с чистого листа. Вышел из зоны комфорта. Было сначала потерянное состояние, так как уехал из родного города. Руководство сказало, что это выгодно для всех и лучше для моего развития», – сказал защитник.

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых