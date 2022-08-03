Каблуков об Олимпиаде-2018: «Уже забыто все. Машина продана. Медаль висит, но я же не смотрю на нее каждый день»

Илья Каблуков поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2018.
– Меньшинство на последних минутах финала Олимпийских игр – самое памятное меньшинство в вашей карьере?
– Да уже забыто все.
– Неужели?
– Некоторые люди, конечно, напоминают о той победе.
– А вещи? Медаль? Автомобиль?
– Машина давно продана. Медаль, конечно, висит, но я же не смотрю на нее каждый день. Фото в вотсаппе с награждения в Кремле разве что напоминает.
– Молодые игроки «Динамо» знают, что имеют дело с олимпийским чемпионом?
– Не знаю даже. Я как-то спокойно к этому отношусь, – сказал форвард «Динамо».