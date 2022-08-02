Каблуков о Ковальчуке и продолжении карьеры: «У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его»

Илья Каблуков сообщил, что Илья Ковальчук может продолжить карьеру хоккеиста.
39-летний нападающий пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– Ковальчук – сгусток энергии?
– Да! Человек очень эмоциональный. Он нереально заряжает. Хочется с ним общаться, играть, «вариться» в одной раздевалке.
– Он еще поиграет в хоккей?
– У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может и нет. Давайте оставим интригу, – сказал нападающий «Динамо».