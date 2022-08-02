Каблуков о Ковальчуке и продолжении карьеры: «У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его»

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Илья Каблуков сообщил, что Илья Ковальчук может продолжить карьеру хоккеиста.

39-летний нападающий пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Ковальчук – сгусток энергии? 

– Да! Человек очень эмоциональный. Он нереально заряжает. Хочется с ним общаться, играть, «вариться» в одной раздевалке.

– Он еще поиграет в хоккей? 

– У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может и нет. Давайте оставим интригу, – сказал нападающий «Динамо».

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