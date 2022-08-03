Илья Каблуков: «Сейчас хоккеисты раньше взрослеют. Много тренинг-кэмпов, индивидуальных занятий. В моей молодости этого не было»

рассказал о тренировках с форвардом в «Авангарде».

— Вы чувствуете себя немного играющим тренером?

— Да нет, я просто стараюсь помочь ребятам. Все-таки я не влияю на план тренировок, не придумываю упражнения, не формируя сочетания. Все это — прерогатива тренеров. Я же помогаю молодым адаптироваться к и в целом к взрослой жизни.

— Вы же тренировались с Мирошниченко, когда его первый раз привлекали к основе .

— Это был задание Боба [Хартли]. Он посадил его рядом со мной, сказал, чтобы я был как папа для Вани. «Пускай он смотрит на тебя и тянется», — говорил Хартли.

— И как, Иван тянулся?

— Он работяга! Не всегда получалось все схватывать налету. Я должен был ему объяснять упражнения, но у Боба все так быстро в тренировочном процессе, что иногда не успевал. В какой-то момент Ваню подкосило то, что его не взяли в сборную. Потом вылезла эта болезнь. Непростой период для молодого парня. Но я уверен, что он со всем справится.

— Как в команде отреагировали на известие о его заболевании?

— Все понимают, что болезнь — это своего рода случайность. Ваня этого не заслуживал, как и любой человек. А мы не можем на нее повлиять, кроме как поддержать. Записывали видео, старались говорить правильные слова. В остальном все сделали клуб и доктора.

Сейчас приятно его видеть улыбающимся. Надеюсь, болезнь отступила, и скоро увидим Мирошниченко на льду.

— Мирошниченко не удивил вас своими физическими данными? Для своих лет он настоящая машина.

— Я в принципе заметил, что сейчас хоккеисты раньше взрослеют. Подход изменился. Сейчас много тренинг-кэмпов, индивидуальных занятий. В моей молодости всего этого не было. Либо это было, но стоило больших денег. Теперь же ребята приходят в главную команду более подготовленными, – сказал форвард .