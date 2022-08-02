Каблуков о Хартли: «Это человек со своими мелочами и правилами. Вольностей практически не позволялось, роли в команде четко разделены»

поделился воспоминаниями о работе с в .

– Есть ли аспекты в тренировках или игре, к которым вы пришли с годами?

– Очень много всего. От каждого тренера я что-то брал, чтобы потом было легче на льду. У Знарка одно, у Быкова другое, у Хартли третье. Не буду конкретизировать. Мало ли раскрою чей-то секрет?

Ты впитываешь их опыт, а потом передаешь молодым ребятам. Даже сейчас я со своими крайними в звене Мурановым и Джиошвили много разговариваю. Хорошие парни, но им нужно еще многому учиться.

Я тоже когда-то думал, что все знаю о хоккее, а сталкиваясь с легендами нашего тренерского цеха, понимаешь, что не знаешь ничего. Приходишь к тому же Хартли и заново начинаешь учиться хоккею.

– Хартли же учил игроков даже как клюшку правильно ставить на лед.

– Не только клюшку, но и коньки. Куда надо смотреть.

– Он прямо за руку игроков водил?

– Все объяснялось на собраниях. Целыми днями: видео, видео, видео. В том числе и индивидуальные подборки моментов, даже с тренировок. Разбираем с ним, что ты сделал неправильно. У Боба есть рамки. Это человек со своими мелочами и правилами. Вольностей практически не позволялось. Роли в команде у Хартли тоже четко разделены.

– Могут ли эти четыре года работы Хартли с «Авангардом» оставить след на всем российском хоккее?

– Да зачем далеко ходить? говорит в интервью, что нет смысла менять тактику, раз она работает. Человек уехал, а тактика осталась.

– Но будет ли Рябыкин таким же по-хорошему дотошным тренером, как Хартли?

– А вот это мы и посмотрим. Как ни банально, время покажет. Один человек будет уделять мелочам внимание, другой – нет. Хартли это привело к тому, что он в каждой лиге, где работал, брал кубок. Его система работала везде, – сказал нападающий .