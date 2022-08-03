Крылов о молодых игроках «Авангарда»: «Грицюк в этом году будет рвать КХЛ, если не зазнается, конечно. Гуляев может стать мега-открытием»

уверен в прогрессе и других новых звезд .

– Устраивает ли вас в детско-юношеском хоккее дивизион по силе и конкуренции («Урал- Западная Сибирь»). Нет ли причины, почему не появляются новые звезды? Ведь дети тоже должны играть с сильными соперниками, чтобы к выпуску из Академии выходить по-спортивному злыми.

– У нас появляются звезды. За то время, что я в «Авангарде» вы знаете, в НХЛ уже сколько людей уехало, в ВХЛ играют. Да и у нас тот же Грицюк – я считаю это его сезон. Он в этом году будет рвать лигу, если не зазнается, конечно.

У нас на подходе есть очень талантливые хоккеисты. Не перехвалить бы, но тот же Михаил Гуляев может стать мега-открытием и самым молодым талантливым игроком в .

Считаю, что мы играем в сильном дивизионе, там очень большая конкуренция. Новая Академия, которая открылась три года назад, в прошлом году из четырех финалов выиграла два. Плюс молодежка – бронзовый призер. Я считаю, что мы очень хорошо развиваемся, – сказал председатель совета директоров клуба.