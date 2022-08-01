«Больше всего боялись, что из-за санкций не доедет». Крылов про оборудование для «G-Drive Арены»

рассказал, что вызывало у него опасения при подготовке «G-Drive Арены».

– У вас сейчас чувство удовлетворения от происходящего? Или, наоборот, на вас лежит груз ответственности?

– Радость от того, что наконец-то приехали все наши мультимедийные системы, все системы доступа. Это то, чего мы больше всего боялись: что в связи с санкциями это не доедет до нашей новой замечательной арены. Наконец-то все приехало, готово к установке. Поэтому сейчас нам предстоит тяжелый заключительный месяц, первого сентября мы все настроены сдать арену в эксплуатацию.

Четыре года назад на этой точке мы стояли с , когда он в первый раз приехал в , и смотрели на эту арену. Я тогда думал, как здесь будет играть «Авангард». И мне показалось тогда, что арена какая-то немножко нестандартная. То есть она вроде в ширине была хоккейная, а потолок очень сильно давил.

Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас ты смотришь, и такое ощущение, что я стою в «Вегасе», потому что мы были там нашей рабочей группой. Я думаю, что эта арена очень похожа на то, что я увидел тогда.

– Один болельщик сказал: «Неважно, что сделают, неважно, когда сделают, важно, что арена стоит и «Авангард» вернулся». На самом деле что-то похожее есть?

– Давайте дождемся заключительного этого месяца, как мне кажется, самого тяжелого. После этого будем уже восторженно комментировать результаты нашей работы, – сказал председатель совета директоров .