Александр Крылов: «Поставлена задача, чтобы было задействовано минимум 10 воспитанников «Авангарда» в течение сезона»

Александр Крылов рассказал о целях «Авангарда» на сезон-2022/23.

«Главный вопрос – цели на сезон, они остались неизменными: минимальный порог – это финал конференции, цель – финал Кубка Гагарина, главная цель – выиграть Кубок. От этого премирование зависит.

Обсудили вертикаль – – , которая слабо сработала в прошлом сезоне, в рамках этого процесса появился Александр Свитов, который будет отвечать за перемещение игроков.

Задача поставлена и генеральному менеджеру Алексею Волкову, чтобы было задействовано минимум 10 воспитанников в течение сезона, максимум – 13.

Обсудили строительство G-Drive Арены, абонементную и билетную программы, а также программу развития массового хоккея. Мы утвердили стратегию развития хоккейной академии «Авангард», методики и принцип ротации тренеров, теперь один тренер не будет закреплен за одним возрастом от начала и до выпуска», – сказал председатель совета директоров .