Александр Крылов: «Иностранцы «Авангарда» в приятном шоке от Омска, академии»

Теги Авангард КХЛ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов сообщил, что легионеры «Авангарда» в приятном шоке от Омска.

«Говорят, что какие-то игроки просто не захотели ехать в Омск? Не знаю таких случаев.

Скажу другое: те, кто сюда приехал, они очень приятно удивлены. Говорю откровенно, это российские хоккеисты. Иностранцы в приятном шоке – от города, от академии, они успели здесь потренироваться, я лично разговаривал с несколькими ребятами, они в восторге.

Здесь все приехали играть в хоккей, и к городу никаких претензий нет», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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