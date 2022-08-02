Александр Крылов: «Поиск пятого легионера продолжается. Позиция вратаря или защитника к дедлайну должна быть закрыта»

сообщил, что процесс поиска пятого легионера продолжается.

– Еще одна легионерская вакансия есть у «Авангарда» – стоит ли задача обязательно заполнить ее до начала сезона или никакой спешки нет? И не кажется ли вам, что именно вратарская линия сейчас у «Авангарда» самая уязвимая?

– Отвечая на первый вопрос, скажу, что торопиться точно не будем. Те люди, которые сейчас в ростере команды, они достойны того, чтобы бороться за самые высокие места, но процесс поиска пятого легионера продолжается.

Наверное, я не раскрою большой секрет, что позиция или вратаря, или защитника к дедлайну должна быть закрыта.

И, возвращаясь к вратарям, надо все-таки дать возможность этой паре, достойной паре, я считаю, побороться за место основного вратаря, – сказал председатель совета директоров .