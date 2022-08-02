Крылов о сокращении лимита: «Как бы не оказалось так, что мы будем рады любому легионеру, который приедет»

Теги Авангард КХЛ лимит на легионеров Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов высказался о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– Как вы относитесь к решению КХЛ сократить количество легионеров до трех человек со следующего сезона?

– КХЛ – это коммерческий продукт, должны играть сильнейшие. Качество легионеров должно соответствовать лиге.

В текущих условиях, которые сложились в мире, комментировать это очень сложно. Как бы не оказалось так, что мы будем рады любому легионеру, который приедет к нам играть.

Качество легионеров должно соответствовать амбициям лиги и уровню игры. Любое сокращение – это потеря в конкуренции. Большинство, в том числе российских хоккеистов, должны расти в конкуренции, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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