Разин о предсезонных играх «Северстали»: «Результат не важен. Это не отмазка при поражениях. В сентябре никто не вспомнит счета этих матчей»

заявил, что ему не важны результаты в предсезонных играх.

Сегодня команда проведет первый контрольный матч против минского «Динамо».

«Сегодня первая игра на предсезонке.

Сразу хочу сказать: мне не важен результат ни в одной из игр на этом этапе. Это не значит, что у меня есть отмазка при поражениях… Это значит, что 2 сентября, когда мы будем играть первую официальную игру в сезоне, никто не вспомнит счета этих предсезонных матчей.

За короткий отрезок в Минске мы потренировали выход из-под давления, давление, позиционную оборону и атаку, правильное прохождение средней зоны, оборону в средней зоне, действия ребят при выигранных и проигранных вбрасываниях. И даже целых 20 минут успели поиграть в неравных составах. Все это надо «отточить» за 8 летних игр.

Сегодня сыграют все новички и все молодые ребята. Для нас главное посмотреть, как они восприняли наши требования, как адаптировались в команде, как будут вести себя в условиях, приближенных к экстремальным», – написал главный тренер череповецкого клуба в телеграм-канале.