Разин – игрокам «Северстали»: «Сколько пенсия у хоккеистов? Ноль. Не тратьте свое время, оно золотое, берегите его»

Андрей Разин обратился к игрокам «Северстали» перед стартом нового сезона.

«Я думаю, что вы все соскучились по тренировочному процессу, мы вас не дергали, не собирали, вы самостоятельно готовились. Думаю, вы все знаете, что предстоит. Кто не знает, думаю, наслышан, что и как будет. Вот эти 9-10 дней будут очень тяжелые.

Не хотелось бы, чтобы мы в этот ударный цикл кого-то потеряли. Поэтому, пожалуйста, разминки, заминки, затяжки, питание, сон-час.

В самом начале хотел сказать, что вы стали ближе на целый год к пенсии. А сколько у нас пенсия у хоккеистов? Ноль.

Не тратьте свое время, оно у вас золотое, берегите его. Каждый день в копилочку себе записывайте, чтобы потом не жалеть.

Сезон длинный. 68 игр – такого еще не было, всего одна пауза. Играть, я надеюсь, будут все», – сказал главный тренер «Северстали».