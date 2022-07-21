Разин о состоянии игроков «Северстали»: «На первых баллонах двое молодых за бортик немножко «напачкали»

Главный тренер рассказал о подготовке команды к новому сезону .

– Начну с состава. Жаль, потеряли в межсезонье . Это была вынужденная замена – на . Практически весь костяк сохранили.

Понятно, что иностранцы выбыли. Всех, кого хотели оставить, оставили. Взяли, считаю, тоже хороших ребят. Дальше посмотрим. Немножко денег осталось на усиление, запас есть.

Я считаю, что у нас и так хорошие шесть троек нападения, пять пар защитников. Два хороших вратаря, одного отдали в аренду. Входим в новый сезон с оптимизмом.

Сейчас идет ударный цикл. Ребята пришли готовыми, все пока нравится. Взяли много молодых ребят, в этом году лимитчики будут 2002 и 2003 года рождения. Спасибо СКА, что они дали нам в аренду Иванцова.

Взяли местных ребят, 7 человек. Ребята практически в полном объеме выполняют весь тренировочный процесс, все задания. Радуют.

Будем дальше смотреть на игровое мышление. В Минск мы возьмем 31 игрока. Думаю, двое или трое из этих ребят тоже поедут с нами.

– Как оцениваете состояние ребят? В какой форме они приехали?

– Приехали все в хорошей форме. На первых баллонах, на первой тренировке двое молодых за бортик немножко «напачкали». Остальные все в хорошей форме.

Те, кто был в прошлом сезоне, они пришли на голову сильнее в этом. Они знают уже, какие нагрузки будут.

Возможно ли сократить сроки предсезонных сборов? Я – за. Работы меньше, деньги те же. Пусть готовятся, где хотят. Можно и с 1 августа выходить. Ничего страшного, – заявил .