Жабреев о тренировках по боксу на сборах: «Как сказал Разин, это замена кросса, чтобы мы могли еще больше подвигаться, подышать»

Александр Жабреев рассказал о подготовке «Северстали» к новому сезону.
– Как оценишь начало предсезонки?
– После отдыха тренироваться было не так уж и тяжело, потому что я готовился самостоятельно. Первые десять дней было непросто, высокие нагрузки. У нас был ударный цикл, который я, к счастью, прошел нормально, без травм.
– Андрей Разин практикует на сборах тренировки по боксу. Как ты считаешь, на что в первую очередь направлены эти тренировки?
– Это тренировки на выносливость. Как сказал Андрей Владимирович, это была замена кросса, чтобы мы могли еще больше подвигаться, подышать.
– Ты говорил, что при Андрее Назарове в «Сочи» тренировки стали более интенсивными и стало больше силовой борьбы. А каким ты видишь подход Андрея Разина?
– У его команды тоже быстрый хоккей, который нацелен на создание плотности на каждой части площадки.
«Северсталь» играет в давление, игроки должны перемещаться быстро и везде двигаться, не стоять на месте, – сказал нападающий «Северстали».