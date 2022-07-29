Жабреев о тренировках по боксу на сборах: «Как сказал Разин, это замена кросса, чтобы мы могли еще больше подвигаться, подышать»

Александр Жабреев рассказал о подготовке «Северстали» к новому сезону.

– Как оценишь начало предсезонки?

– После отдыха тренироваться было не так уж и тяжело, потому что я готовился самостоятельно. Первые десять дней было непросто, высокие нагрузки. У нас был ударный цикл, который я, к счастью, прошел нормально, без травм.

– практикует на сборах тренировки по боксу. Как ты считаешь, на что в первую очередь направлены эти тренировки?

– Это тренировки на выносливость. Как сказал Андрей Владимирович, это была замена кросса, чтобы мы могли еще больше подвигаться, подышать.

– Ты говорил, что при Андрее Назарове в «Сочи» тренировки стали более интенсивными и стало больше силовой борьбы. А каким ты видишь подход Андрея Разина?

– У его команды тоже быстрый хоккей, который нацелен на создание плотности на каждой части площадки.

«Северсталь» играет в давление, игроки должны перемещаться быстро и везде двигаться, не стоять на месте, – сказал нападающий .