Пашков о вратарях «Салавата»: «Явного первого номера не вижу, но не ставил бы крест на Карееве и Ежове»

высказался о вратарской линии .

– Не стал бы ставить крест на вратарской линии Кареев – Ежов. Да, Кареев получил четыре гола от «Нефтехимика» и, наверное, понял, что хоккей в КХЛ не сравнить с хоккеем в финском чемпионате. Но у него будет еще много шансов, в дуэте с опытным Ежовым явного первого номера не вижу.

– Можно ли ускорить стилевую перестройку «Салавата»?

– Здесь многое зависит от тренерского штаба Козлова. Знаю Виктора по «Динамо», это игровик, тонко понимающий хоккей. Но определяя тактику своей команды, он должен танцевать от игрового материала. Сегодня в Уфе этот материал требует кардинальной игровой перестройки. И очень большой тренерской работы.

Чем быстрее в Уфе это поймут, тем выше шансы клуба вернуться в группу лидеров , – сказал олимпийский чемпион.