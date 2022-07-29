Виктор Козлов: «Кузьмин – универсальный хоккеист. Он показал, что может играть на уровне КХЛ»

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Виктор Козлов подвел итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (3:4).

– Мы сразу планировали в этой товарищеской игре дать молодым игрокам шанс проявить себя. Они хорошо провели цикл предсезонки и заслужили место в матче. 

– Наряду с молодыми хоккеистами в матче сыграли и более опытные Антипин, Шмелев. Чем обусловлено их появление?  

– Сергей не должен был играть, но у нас микротравмы получили Алалыкин и Башкиров. Картаев и Шмелев заменили их.  

– Как оцените игру Кареева? Сегодня он пропустил четыре шайбы…

– Это первая его игра после возвращения в Уфу. Тем более сейчас идет тренировочный процесс, все ребята под нагрузками. 

– Ваша первая игра в качестве главного тренера «юлаевцев». Что понравилось, а что нет?

– Понравилось, что было много молодых ребят, все старались, бились до конца. Было видно, что ребята взбудоражены, многие впервые вышли за «Салават Юлаев», еще и перед своими болельщиками. Игра получилась эмоциональной. 

– Самая молодая пара защитников пропустила три шайбы из-за волнения?

– Ребята в первый раз вышли играть против мужчин. Они молодцы, старались, но чтобы играть во взрослый хоккей, нужно заматереть. Через все это нужно пройти, стать крепче физически, психологически.

Повторюсь: мы дали ребятам шанс попробовать «взрослый» хоккей на вкус. Если не попробуешь, не узнаешь, что должен делать лучше. 

– С «Автомобилистом» будет играть основной состав?

– Если все будет нормально, то мы хотим вывести более боевой состав. 

– В концовке матча Кареев дважды покидал ворота, когда шайба только-только выходила из нашей зоны…

– Там была наша атака, получился неудачный вход в зону. Если бы все было как планировали, то все было бы нормально. 

– Можете поделиться своим мнением о Кузьмине. Какие мысли о его будущем?

– Он универсальный игрок, который показал, что может играть на уровне КХЛ. Будем исходить из ситуации, из состава, из травм. Но Кузьмин более серьезно заявляет о себя как игроке КХЛ, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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