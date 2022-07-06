Виктор Козлов о новом тренере вратарей «Салавата» Филимонове: «Аликин, один из лучших голкиперов Востока, его ученик»

высказался о новом тренере вратарей .

– Наш новый тренер вратарей – легенда дальневосточного хоккея Филимонов. Все последние годы он воспитывал вратарей в , один из лучших голкиперов Восточной конференции Аликин – его ученик. В этом сезоне у нас российская бригада вратарей. Уверены, Олег Николаевич ей поможет.

– Эксперты-чемпионы атакуют селекцию клуба, в частности, вратарскую линию, считая, что она не соответствует амбициям «Салавата».

– К экспертам относимся с уважением, но их негативные настроения не разделяем – и по вратарям, и по селекции. Думаю, и Ежова, и Кареева критика только мотивирует, и все ответы они дадут на льду. Мы верим в наших голкиперов, – сказал новый главный тренер уфимского клуба.