Виктор Козлов о новом тренере вратарей «Салавата» Филимонове: «Аликин, один из лучших голкиперов Востока, его ученик»

Теги Салават Юлаев Амур Виктор Козлов КХЛ Андрей Кареев Илья Ежов Евгений Аликин Хоккей

Виктор Козлов высказался о новом тренере вратарей «Салавата Юлаева».

– Наш новый тренер вратарей – легенда дальневосточного хоккея Филимонов. Все последние годы он воспитывал вратарей в «Амуре», один из лучших голкиперов Восточной конференции Аликин – его ученик. В этом сезоне у нас российская бригада вратарей. Уверены, Олег Николаевич ей поможет.

– Эксперты-чемпионы атакуют селекцию клуба, в частности, вратарскую линию, считая, что она не соответствует амбициям «Салавата».

– К экспертам относимся с уважением, но их негативные настроения не разделяем – и по вратарям, и по селекции. Думаю, и Ежова, и Кареева критика только мотивирует, и все ответы они дадут на льду. Мы верим в наших голкиперов, – сказал новый главный тренер уфимского клуба.

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