Кареев об отношении в Финляндии: «ТПС был готов продолжать сотрудничество – были и контракт, и виза. Никаких проблем не возникало»

рассказал, что финский был готов продолжать с ним сотрудничество.

– В чем вы прибавили за несколько лет в Финляндии?

– У меня был плодотворный тренировочный процесс с хорошим тренером вратарей, который подтянул меня во всех аспектах. Каждому нюансу мы уделяли большое внимание. Думаю, что прибавил во всем.

– Когда подписывали контракт с «Салаватом Юлаевым», обсуждали, что вы будете первым номером?

– Такие моменты не оговариваются.

– В «Салавате» у вас будет опытный сменщик . Уже сдружились с ним?

– Да, хороший парень. Мы с ним познакомились, поработали первую неделю вместе. Хорошо общаемся.

– Изменится ли подготовка к сезону из-за того, что в календаре будет 68 матчей? Готовы сыграть 40-50 матчей в регулярке?

– Ничего страшного. Для этого мы и тренируемся, готовимся В прошлом году я сыграл 71 матч за сезон. Не думаю, что с этим будет много проблем.

– С учетом того, что финны запрещают играть своим хоккеистам в , возможно ли россиянам выступать в чемпионате Финляндии? Чувствовали ли давление, когда играли в плей-офф за ТПС?

– У меня был контракт на следующий сезон. ТПС был готов со мной работать и продолжать сотрудничество. Были на руках и контракт, и виза. Никаких проблем не возникало. Говорю за себя, о других не знаю, – сказал вратарь .