КХЛ об Индрашисе: «Все детали заключения контракта рассмотрены. Принято решение об обращении в инстанции, регулирующие переходы»

В КХЛ прокомментировали ситуацию с латвийским форвардом Миксом Индрашисом.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со . Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

«В пятницу, 29 июля, Континентальная хоккейная лига и клуб «Спартак» провели встречу по контрактному статусу хоккеиста .

На совещании были рассмотрены все детали заключения контракта между клубом и хоккеистом, по итогам было принято решение о дальнейшей работе в данном направлении и обращении в инстанции, регулирующие переходы игроков между лигами», – сообщили в пресс-службе .

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».