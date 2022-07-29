Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «Шестеркин – лучший пример. В СКА он конкурировал с легионерами, рос и стал лучшим в НХЛ»

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин сказал, что ориентируется на .

– Вратарскую линию «Автомобииста» называют чуть ли не самой конкурентной в . Это так?

– Игорь Бобков и Юхан Матссон, который накануне прибыл в расположение клуба, – отличные партнеры, у нас хорошие, товарищеские отношения. Но конкуренция еще никогда никому не мешала.

– И Матссон, и особенно Бобков – габаритные вратари, с ростом за 190 сантиметров. За счет чего с ними можно конкурировать?

– В современном хоккее немало вратарей с моим ростом немного выше 180 сантиметров. Такие голкиперы берут свое подвижностью, катанием, чтением игры, плюс очень важна психология. На эти моменты стараюсь обращать особое внимание.

– В КХЛ принято больше доверять не своим молодым воспитанникам, а легионерам, что мы в частности увидели в в конце прошлого сезона, когда больше играл Матссон. Это вызывает опасения?

– Считаю, что все зависит от меня. В прошлом сезоне получил бесценный опыт игры в КХЛ, надо его использовать и двигаться дальше. Для меня лучший пример – Игорь Шестеркин. В своем российском клубе [ ] он несколько лет конкурировал с легионерами, рос и в конце концов стал лучшим голкипером в , – сказал Галкин.