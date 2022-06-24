Мышкин о Шестеркине: «Его история – образцовая. Состоялся в СКА и уехал в НХЛ на конкретное место, отсюда и успех»

считает, что состоялся в СКА как вратарь.

– Игорь Шестеркин – лучший вратарь сезона НХЛ. Удивлены?

– Не столько удивлен, сколько обрадован. В НХЛ собраны лучшие, выиграть там такой приз – это высокое достижение. Тут нужен не только большой талант, но и большая работа – при правильном стечении обстоятельств.

– Вам с Шестеркиным довелось поработать?

– Да, впервые увидел Игоря в юниорской сборной России для игроков до 16 лет, в которой работал тренером вратарей. Потом именно на Шестеркина мы сделали ставку на чемпионате мира U-18 в Сочи. Затем я ушел в национальную сборную, но рекомендовал главному тренеру юниорской команды Игорю Кравчуку «тянуть» именно Шестеркина, что он и делал.

– Чем в те годы вам запомнился Шестеркин?

– В 16 лет многие мальчишки похожи друг на друга, но Игорь выделялся целеустремленностью, вниманием к деталям. Вратарская косточка чувствовалась. И работалось с ним легко.

– просчитался, что отдал его в СКА?

– Философский вопрос. Отдал бы должное Санкт-Петербургу, он аккуратно, но целеустремленно, шаг за шагом подводил Игоря к основному составу. Считаю, что его история – образцовая, в СКА он состоялся, завоевал Кубок Гагарина, находился в золотой олимпийской сборной.

Уехал в НХЛ в состоявшемся возрасте, в 24 года, на конкретное место. Отсюда и заокеанский успех. Все логично, – сказал бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер вратарей сборной России.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером