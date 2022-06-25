Давыдов о том, почему Шестеркин не стал первым вратарем в СКА: «Не хотел бы много говорить на эту тему. В тех условиях это было невозможно»

ответил, почему не закрепился в качестве основного вратаря СКА.

«Почему Игорь за пять лет в СКА так и не стал полноценным основным вратарем и в плей-офф предпочтение отдавалось другим голкиперам? Это правильный вопрос, но не хотел бы много говорить на эту тему. Скажу лишь, что никаких претензий к самому Шестеркину и его работе не было, он делал абсолютно все, что от него зависело.

Но в тех условиях было невозможно, чтобы он стал чистым первым номером. В клубе существовала ориентация в большей степени на вратарей-иностранцев, и ему тоже пришлось с этим жить и каждый день преодолевать. Что было непросто, зато сделало его сильнее.

Оказавшись в ситуации, когда свою конкурентоспособность нужно было доказывать каждый день, Игорь прошел очень приличную и жесткую закалку.

«Рейнджерс» выходил на Игорем еще в первом нашем совместном сезоне-2016/17, который стал для него прорывным: если до того Шестеркин играл в пяти-шести матчах за сезон, то тогда – в 40 с лишним. В сезоне-2017/18 его из Нью-Йорка уже подергивали, говорили, что ждут.

Он делился, рассказывал об этом. Так что я понимал: после сезона-2018/19, когда контракт со СКА закончится, Игорь уедет. Вслух, даже внутри клуба, это не афишировалось, но я тоже осознавал: засиживаться ему нельзя, потому что есть риск пересидеть. И в третий год мы уделяли больше внимания ментальности.

В 2019-м, перед отъездом Шестеркина в Северную Америку, я сказал ему, что он достаточно хорошо оснащен технически для успешной игры за океаном. Главное, надо было просто перенести свою игру в новые для себя условия.

Конечно, на это понадобилось время на уровне АХЛ. Но Игоря подняли в НХЛ уже через 25 игр за фарм-клуб, так как он там уже попросту доминировал.

А тренер вратарей Бенуа Аллер сказал ему: «Ты готов к . Просто играй в свою игру», – сказал бывший тренер вратарей СКА и сборной России.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером