Юрий Карандин: «Без КХЛ хоккейная школа Латвии будет деградировать. Латвийских арбитров, которые в Европе не нужны, мы подтягивали»

Теги судьи КХЛ Юрий Карандин Харийс Витолиньш Эдуард Одиньш Политика Хоккей

Юрий Карандин считает, что без КХЛ хоккейная школа Латвии будет деградировать.

Он высказался о том, что лигу покинули четыре финских и латвийских арбитра.

«Ладно финны, но мне не понятно, о чем думают латвийцы. Без КХЛ хоккейная школа Латвии будет деградировать – и игровая, и судейская.

Мне не понятно, почему на политиканство этой страны не реагируют люди, которые много лет работали в России? Тот же тренер Витолиньш, например. Или рефери Одиньш.

Еще раз повторю, тех же латвийских арбитров, которые в Европе никому не нужны, мы подтягивали искусственно, жертвуя своей школой. А теперь расхлебываем вот эту свою политику открытых дверей. Полезный урок», – сказал бывший советский арбитр.

Служба госбезопасности Латвии будет следить за латвийскими хоккеистами, играющими в России. Им может грозить уголовная ответственность (Delfi)

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