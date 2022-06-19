Карандин упрекнул КХЛ в вялости: «Мы обязаны проводить внутреннюю мобилизацию. Но пока единственная «реформа» от лиги – возвращение осужденного Буше»

Юрий Карандин удивлен вялостью КХЛ в плане реформ при необходимости мобилизации.

– На мой взгляд, многие просто не разобрались в сути предложенной ФХР реформы. Я сам противник деления на бедных и богатых, в России оно всех раздражает, его нужно избегать. Поэтому правильно, что предлагается сохранить встречи между Западом России и Уралом, Сибирью, а также Дальним Востоком. В этой части реформы должны быть аккуратными и продуманными.

Но во всем этом обсуждении, меня, если честно, больше всего удивляет позиция КХЛ.

– Чем?

– Тем, что у лиги этой позиции в общем-то и нет. Хотя обсуждаемый нами проект в первую очередь должен быть интересен как раз лиге, поскольку пытается ее расшевелить.

КХЛ возглавляет молодой президент, на этом посту уже два года, но пока молодость, как ни странно, проявляет себя не активностью, а вялостью. И это в то время, когда опустился железный занавес, и мы просто обязаны проводить внутреннюю мобилизацию.

Считаю, что именно наравне с ФХР в это тяжелое для нашего хоккея время должна выдвигать реформы, искать выход из кризиса. К сожалению, этого не происходит. Пока за все это лето лига удивила лишь раз, когда в лице на деньги нашей газовой монополии вернула в свои ряды американского осужденного Буше.

По большому счету, это пока единственная «реформа» от КХЛ, и она больно бьет по репутации не только нашего хоккея, но и всей страны. Вот что самое печальное, – считает бывший советский арбитр.