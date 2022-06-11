Карандин о судействе: «Мы потеряли свою школу и методики. Это отразилось на качестве хоккея, он стал мусорным и примитивным»

Юрий Карандин высказался о проблемах российского хоккея и судейства.

– К сожалению, на границе веков мы потеряли свою судейскую школу и свои методики. Это отразилось и на самом качестве хоккея, он стал мусорным и примитивным, что увидели на последней Олимпиаде.

На контрасте – НХЛ и североамериканские сборные, играющие в агрессивный и атакующий хоккей. Поймите, здесь прямая связь между качеством судейства и качеством хоккея.

Поэтому сегодня каждому российскому арбитру нужно смотреть матчи НХЛ – и воспринимать их как идеальный пример, как учебник. Впрочем главная проблема – не в рядовых судьях.

– А в чем?

– Мы видим, что происходит в мировой политике, когда к руководству приходят клоуны. То же самое и в арбитраже: России в руководстве судейского корпуса нужны профессионалы, а не посторонние, хотя и веселые люди с гибкой спиной.

Только в этом случае мы возродим российскую школу и судейства, и хоккея. Вот тогда в КХЛ наши «Тампы» будут судить так же строго, как наши «Рейнджерс», – уверен бывший советский арбитр.

Карандин о судействе: «В КХЛ все больше грязного времени – арбитры постоянно «смотрят кино», непонятные споры и убеждения. В НХЛ ничего этого нет»