Карандин о судействе: «В КХЛ все больше грязного времени – арбитры постоянно «смотрят кино», непонятные споры и убеждения. В НХЛ ничего этого нет»

Экс-арбитр Юрий Карандин оценил судейство в плей-офф .

«Честно скажу, приятно удивлен. НХЛ взяла все лучшее не только из советского хоккея, но и из советского судейства. Вижу умный, атакующий хоккей – и такой же качественный, лаконичный арбитраж.

Люблю цифры, поэтому начну с хронометража. Посмотрите, матчи плей-офф НХЛ, несмотря на большое количество рекламных пауз, укладываются в два с половиной часа. У игр с минимумом пауз на рекламу – как ни странно – точно такой же хронометраж. И это яркий показатель того, как отстают наши судьи.

У нас в КХЛ все больше грязного времени – судьи постоянно «смотрят кино», идет общение с хоккеистами и тренерами, разворачиваются непонятные споры и убеждения.

В НХЛ ничего этого нет. Видеопросмотр даже самого сложного эпизода занимает у арбитров десятки секунд, посторонней болтовни нет. Также отмечу четкую работу лайнсменов на вбрасываниях – без фальстартов и уговоров.

Все это позволяет сэкономить десятки минут чистого времени. Сегодня, когда хронометраж телетрансляций жестко ограничен, это важнейший момент. И во многом именно профессионализм арбитров здесь решающий фактор», – сказал Карандин.