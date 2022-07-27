Саша Хмелевски: «Очень нравятся игроки такого типа, как Дацюк, Кросби, Бержерон. Они настоящие лидеры»

Саша Хмелевски рассказал о своей ролевой модели центрфорварда.
– У вас в профиле написано «центрфорвард или правый край». На какой позиции вы чаще играете?
– Еще когда я был маленьким, выступал по юниорам, то всегда выходил в центре. Но я также умею играть на краю. В центре мне удобнее всего, но при этом ты должен быть универсальным, чтобы тебя тренер всегда мог поставить на другие позиции.
– Какой центрфорвард вам нравится больше всего? Кто ваша ролевая модель?
– Я ведь жил в Детройте, поэтому всегда смотрел на Пашу Дацюка. Мне очень нравятся игроки такого типа, как он, Сидни Кросби, Патрис Бержерон.
Ты хочешь быть как они. Они настоящие лидеры, приносят победу своей команде. Каждый завоевал один, два, три Кубка Стэнли. И ты тоже хочешь стараться, чтобы твой клуб тоже был успешным, – сказал нападающий, перешедший в «Салават» из «Сан-Хосе».