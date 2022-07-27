Саша Хмелевски: «Очень нравятся игроки такого типа, как Дацюк, Кросби, Бержерон. Они настоящие лидеры»

Саша Хмелевски рассказал о своей ролевой модели центрфорварда.

– У вас в профиле написано «центрфорвард или правый край». На какой позиции вы чаще играете?

– Еще когда я был маленьким, выступал по юниорам, то всегда выходил в центре. Но я также умею играть на краю. В центре мне удобнее всего, но при этом ты должен быть универсальным, чтобы тебя тренер всегда мог поставить на другие позиции.

– Какой центрфорвард вам нравится больше всего? Кто ваша ролевая модель?

– Я ведь жил в Детройте, поэтому всегда смотрел на Пашу Дацюка. Мне очень нравятся игроки такого типа, как он, , .

Ты хочешь быть как они. Они настоящие лидеры, приносят победу своей команде. Каждый завоевал один, два, три Кубка Стэнли. И ты тоже хочешь стараться, чтобы твой клуб тоже был успешным, – сказал нападающий, перешедший в из «Сан-Хосе».