Кожевников о словах Гашека: «Видно, что с головой беда. Серое вещество у товарища загустело»

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Александр Кожевников прокомментировал высказывание Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход Дмитрия Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Больной человек не выздоровел – это диагноз. Надо было лечить. Видно, что с головой беда. Серое вещество у товарища загустело.

Раньше бегал за русскими, чтобы познакомиться в Швейцарии, – это на моей памяти. Когда был здесь, все у него было хорошо.

Это его уже не первое высказывание. Тут чисто диагноз», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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