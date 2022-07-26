Каменский о словах Гашека: «Много шайб ему в голову прилетело, видимо. Он просто делает себе пиар такими заявлениями»

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Валерий Каменский отреагировал на высказывание Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии прокомментировал переход Дмитрия Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Какая угроза? Как хоккей связан с политикой? Видимо, много шайб ему в голову прилетело, хорошо ловил.

Думаю, такими заявлениями он просто делает себе пиар», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

Каменский добавил, что такие заявления «мешают спорту и хоккею».

«Страдают они, их хоккей, а не мы: у нас лига продолжает развиваться», – отметил Каменский.

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